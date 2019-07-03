السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم يلتقي بمديري مراكز الدعوة والمكاتب التعاونية



بريدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم وجب بن علي العتيبي أمس، بمديري المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة، وبمديري مراكز الدعوة في كل من بريدة وعنيزة والرس، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالفرع.

وأكد العتيبي خلال اللقاء، أهمية الدعوة إلى الله وفضلها وفضل العلماء، مشيراً إلى جهود المملكة في رفع شعار الدعوة، وأنها دولة دعوة إلى الله وترعى العلم وتقرب العلماء, مشيراً إلى أنه يجب الشد من أزر الدولة والحذر من الدعوات الحزبية والمذهبية، ومن الدعوات الوافدة التي تنتهجها الفرق الضالة والمضللة.

وطالب العتيبي، المكاتب التعاونية بتكثيف الجهود في الدعوة إلى الله وفق المنهج السلفي الصحيح، وأن تتكاتف المكاتب التعاونية مع مراكز الدعوة بمتابعة وإشراف فرع الوزارة.

من جهته بين المساعد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بالفرع عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم، أن من أهداف المكاتب التعاونية المحافظة على فطرة الناس والدفاع عن العقيدة الصحيحة، وتحقيق طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر, إضافة إلى تعزيز روابط المواطنة والانتماء بين أفراد المجتمع، مضيفاً أن اللائحة المنظمة لعمل المكاتب التعاونية تنص على منع المكاتب من الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة وكذلك تمنع الدعوة إلى الفرق المضللة.

// انتهى //

10:17ت م

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