السعودية اليوم / أمير حائل يستقبل المواطنين والمسؤولين في جلسة سموه المفتوحة



حائل 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا أمس، جموع المواطنين والمسؤولين في جلسة سموه المفتوحة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .

واستهل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الجلسة برفع اسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم المستمر لتطوير مناطق المملكة ومنطقة حائل، منوهاً بما تحقق للمملكة دولياً بفضل الله ثم النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة فأصبحت من خلاله المملكة محوراً اساسياً وشريكاً دولياً للاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي.

ثم فتح أمير حائل الحديث عن تصاعد مستوى الخدمات في العديد من المجالات الخدمية والصحية والتعليمية، مستمعاً سموه للملاحظات والمقترحات وناقش مع بعض المسؤولين جانب من آلية تطوير بعض الخدمات.

وفي ختام اللقاء أكد سموه أن الأبواب والقلوب مفتوحة للجميع، وأن القادم أجمل - بإذن الله - عبر بداية استلام مقاولين لمشاريع تطويرية وتجميلية جديدة لمدينة حائل، وكذلك في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى التوجه القادم بدعم برامج التنمية في المحافظات بعد أن تم التركيز خلال الفترة الماضية على استكمال المشاريع الرئيسية بمدينة حائل.

// انتهى //

10:12ت م

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