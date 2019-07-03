السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ أعمال سفلتة لعدد من الطرق بالهدا والواصلية والسر



الطائف 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

بدأت أمانة الطائف تنفيذ برنامج لسفلتة وصيانة عدد من الطرق بالمراكز والقرى التابعة، وذلك ضمن جهود تعزيز الخدمات البلدية في كافة المواقع للتسهيل على الأهالي وراحتهم، وتحسين كفاءة الطرق بما يوائم تلبية الاحتياجات ويدعم جهود التنمية والتطوير بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أن الأمانة أنهت سفلتة 20 كيلو متراً من الطرق والشوارع بالهدا والواصلية والسر، مشيراً إلى أن الأمانة لديها برنامج إلكترونياً يحصر جميع طلبات السفلتة والإنارة والترصيف، ويتم تنفيذ المشروعات تباعاً وفق الاعتمادات والكميات المتاحة، كما تراعي الأمانة الأولوية في تقديم الخدمات لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

من جهة أخرى واصلت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع توسعة وتطوير امتداد شارع الجيش الرابط بين طريق المطار وطريق السيل وشارع الجيش، وذلك من خلال استكمال أعمال التوسعة والتطوير للشارع، بما يكمل جهود التطوير للشارع الذي يربط طريق الملك عبدالله وطريق المؤتمرات بطريق وادي وج، ويحقق انسيابية الحركة المرورية في هذه المحاور دون عوائق.

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09:50ت م

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