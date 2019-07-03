السعودية اليوم / تعاوني الطائف ينفذ درساً في كيفية استغلال الإجازة الصيفية



الطائف 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف، يوم الأحد القادم، درساً بعنوان "وسائل استغلال الإجازة الصيفية"، يلقيها علي بن سليم الحميدي، بجامع عمر يماني عقب صلاة العشاء.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الكلمات الوعظية التي ينفذها المكتب في نشاطه الصيفي.

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09:48ت م

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