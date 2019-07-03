سياسي / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء الملفات التي عرضها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أمس الثلاثاء, ومن بينها ملف المرشحين للمناصب الخاصة في مفاصل الدولة التي مازالت تدار بالوكالة ,مبرزة تاكيده على وضع ضوابط واليات مهنية في اختيار المرشحين لشغل هذه المناصب بعيدا عن المحاصصة.

و اهتمت مجددا بقرار مجلس النواب تمديد فصله التشريعي شهرا واحدا لانهاء ملف المرشح لشغل منصب وزير التربية الذي مازال شاغرا إلى الآن في حكومة عادل عبد المهدي .

وتطرقت صحف الاربعاء إلى مؤتمر اوبك المنعقد حاليا في فينا ,مبرزة ترجيح وزير النفط العراقي ثامر الغضبان تمديد العمل بقرار أوبك بخفض الإنتاج إلى نهاية 2019 أو إلى الربع الأول من عام 2020, منوها بالتحديات الخاصة بتخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية التي قال إنها ما زالت حاضرة، وتتطلب اتخاذ قرار يعيد التوازن إلى السوق النفطية، ويدعم الأسعار.

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