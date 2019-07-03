5 مراحل لتنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات في هدف

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد صندوق التنمية البشرية (هدف)، صباح اليوم الأربعاء، أن هناك 5 مراحل لتنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات، التي تستمر ما بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وأوضح هدف أن المراحل الخمس هي الإعداد والتحضير، واللقاء الأول (خمسة أيام)، ومرحلة التطبيق، واللقاء الثاني (خمسة أيام)، واللقاء الثالث (عرض مشروعات التطبيق والتخرج).

وتفصيليًا تأتي مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية كما يلي:

المرحلة الأولى:

تشمل التسجيل بالبرنامج وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج.

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ملاحظة: يتم الترشيح عن طريق المنشآت وهي من يقوم بتسجيل مرشحيها في منصة التسجيل في الأكاديمية.

المرحلة الثانية:

تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع المشروعات تطبيق التعلم.

المرحلة الثالثة:

خلال هذه المرحلة يعود فيها المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، وأيضًا خلال هذه الفترة، سوف يطلب من المتدربين حضور بعض الدورات والمحاضرات إلكترونيًا، إضافة إلى جلسات التوجيه ( الكوتشينج).

المرحلة الرابعة:

التدريب المباشر لمدة خمسة أيام.

المرحلة الخامسة:

تقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.