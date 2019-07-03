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كتلة ساخنة تتحرك في المملكة تبلغ مداها الأحد المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس، حسن كراني، بداية ملموسة لتحرك الكتلة الساخنة من الغرب للوسط، للشمال، للشرق ويبلغ مداه الأحد المقبل.
وتابع كراني أن طقس اليوم الأربعاء شديد الحرارة على معظم المناطق، ويميل للاعتدال على المصايف، ناصحًا بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.
وقبل قليل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى مرتفعات الباحة.
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