شكرا لقرائتكم جامعة الباحة تغلق غدًا باب القبول السنوي الموحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-03 جامعة الباحة تغلق غدًا باب القبول السنوي الموحد متابعات الخليج 365 - واس تغلق جامعة الباحة غداً استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين، وذلك خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة هنا.

ونوهت الجامعة أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات، وأن إعلان نتائج الترشح سيكون على دفعات، تبدأ من يوم الأربعاء 07 ذو القعدة 1440هـ.









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