ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من الرقي والازدها