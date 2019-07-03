محمد بن مسعود - الدمام - "العامري" رئيسًا لكتابة عدل بلجرشي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03 أصدر وزير العدل، قرارًا بتعيين الشيخ نايف حمدان العامري رئيسًا لكتابة عدل محافظة بلجرشي. 03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 08:51 AM Advertisements أصدر وزير العدل، قرارًا بتعيين الشيخ نايف حمدان العامري رئيسًا لكتابة عدل محافظة بلجرشي. ، "العامري" رئيسًا لكتابة عدل بلجرشي ،

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