- 1/2
- 2/2
ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس في مناطق المملكة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": ضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس، وكانت #المنطقة_الشرقية هي الأكثر رصداً للمخالفات بنسبة 39 %، فيما تصدّر قطاع المقاولات أكبر نسبة من المخالفات، بواقع 61 % من الإجمالي.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م)، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً.
"العمل" تضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس في مناطق المملكة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": ضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس، وكانت #المنطقة_الشرقية هي الأكثر رصداً للمخالفات بنسبة 39 %، فيما تصدّر قطاع المقاولات أكبر نسبة من المخالفات، بواقع 61 % من الإجمالي.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م)، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
08:37 AM
تصدّرتها "الشرقية" بنسبة 39 % وقطاع المقاولات بواقع 61 % من الإجمالي
ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس في مناطق المملكة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": ضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس، وكانت #المنطقة_الشرقية هي الأكثر رصداً للمخالفات بنسبة 39 %، فيما تصدّر قطاع المقاولات أكبر نسبة من المخالفات، بواقع 61 % من الإجمالي.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م)، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً.
، "العمل" تضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العمل" تضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.