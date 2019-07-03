شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بأنقرة تصدر تحذيراً هاماً لرعاياها في تركيا والان مع التفاصيل
بعد تسجيل عمليات سرقة ونشل في مناطق مختلفة بتركيا من قبل مجهولين، أصدرت السفارة السعودية في تركيا، مساء الثلاثاء، تنبيها لرعياها في البلاد.
جاء ذلك في بيان نشرته السفارة السعودية في تركيا على صفحتها بتويتر، وقالت فيه: "نظرا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعلميات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر -خصوصا- في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ".
ويأتي هذا التحذير مع استمرار دعوات "مقاطعة السياحة" في تركيا، تداولها بشكل واسع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دشنوا سابقا "هاشتاغ" استعرضوا فيه عدة أسباب لإطلاق دعوتهم، منها ما وصفه بعضهم بـ"عدم احترام السائح العربي"، و"عدم الإحساس بالأمان" داخل تركيا، وعرضوا عدة وجهات سياحية أقل تكلفة من تركيا.. تعرف على الأهمية النسبية للسياح السعوديين والخليجيين لتركيا التي تعتمد على إيراداتها السياحية بشكل كبير في اقتصادها القومي ومواردها الدولارية".
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