السعودية | أول سعودية في منصب عالمي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أول سعودية في منصب عالمي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:53 صباحًا, 3 يوليو 2019 م المناطق_الرياض أصدر رئيس الاتحاد العالمي للدفاع عن النفس تايكوجو وعضو موسس التريبل فايت المصرية وسفير الخدمة المجتمعية وعضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية القراند ماستر : منصور بن محمد السعران قراراً بتعيين الأستاذة أم لين بتسليم شهادات النساء المتميزات نيابة عن رئيس الاتحاد العالمي للدفاع عن النفس وبذلك تعتبر ام لين هي اول سعودية في هذا المنصب العالمي الدولي الف الف مبروك لكل بنات الوطن هذا الإنجاز.

ومن جانبها شكرت أم لين رئيس الاتحاد العالمي حيث كتبت ( شكرا للكابتن منصور السعران وشهادة افتخر فيها وشكرا من القلب على هذه الثقة )

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