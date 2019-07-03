"العمل" تضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس في مناطق المملكة. وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": ضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس، وكانت المنطقة الشرقية هي الأكثر رصداً للمخالفات بنسبة 39 %، فيما تصدّر قطاع المقاولات أكبر نسبة من المخالفات، بواقع 61 % من الإجمالي.



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