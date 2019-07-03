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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 604 ألغام؛ منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و268 لغماً مضاداً للدبابات و330 ذخيرة غير متفجّرة وعبوتين ناسفتين.
وبلغ إجمالي ما تمّ نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 74115 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة؛ راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
"مسام": انتزاع 604 ألغام خلال الأسبوع الرابع من يونيو 2019موكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-03
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 604 ألغام؛ منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و268 لغماً مضاداً للدبابات و330 ذخيرة غير متفجّرة وعبوتين ناسفتين.
وبلغ إجمالي ما تمّ نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 74115 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة؛ راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
08:29 AM
زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 604 ألغام؛ منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و268 لغماً مضاداً للدبابات و330 ذخيرة غير متفجّرة وعبوتين ناسفتين.
وبلغ إجمالي ما تمّ نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 74115 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة؛ راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
، "مسام": انتزاع 604 ألغام خلال الأسبوع الرابع من يونيو 2019م ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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