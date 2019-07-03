، "الحصيني": "هقعة وهنعة الجوزاء" تبدأ اليوم.. حرارتها شديدة ورياحها سموم ،

- 1/2
- 2/2
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء بدايةُ الجوزاء، فيها جمرة القيظ؛ حيث ينقص النهار ويزيد الليل.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء 30/ 10/ 1440هـ تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يومًا، تظهر فيه الهقعة والهنعة لكل واحد منها "13 يومًا" تكثر في الجوزاء رياح السموم، فيها جمرة القيظ؛ حيث يبلغ الحر أشده، فيها طباخ التمر، تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.
وأضاف: يتوفر الرطب بشكل ظاهر وتُزرع فيه بعض الخضار؛ كالقرع، والكوسة، والخيار، ينقص النهار ويزيد الليل، وتقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء، وعرقت العلباء وطاب الخباء واليوم هو أول أيام الهقعة.. إذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة.
"الحصيني": "هقعة وهنعة الجوزاء" تبدأ اليوم.. حرارتها شديدة ورياحها سمومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء بدايةُ الجوزاء، فيها جمرة القيظ؛ حيث ينقص النهار ويزيد الليل.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء 30/ 10/ 1440هـ تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يومًا، تظهر فيه الهقعة والهنعة لكل واحد منها "13 يومًا" تكثر في الجوزاء رياح السموم، فيها جمرة القيظ؛ حيث يبلغ الحر أشده، فيها طباخ التمر، تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.
وأضاف: يتوفر الرطب بشكل ظاهر وتُزرع فيه بعض الخضار؛ كالقرع، والكوسة، والخيار، ينقص النهار ويزيد الليل، وتقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء، وعرقت العلباء وطاب الخباء واليوم هو أول أيام الهقعة.. إذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
08:24 AM
قال: مدتها 26 يومًا.. فيها طباخ التمر ويزرع الخيار.. نهارها يقصر وليلها يزيد
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء بدايةُ الجوزاء، فيها جمرة القيظ؛ حيث ينقص النهار ويزيد الليل.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء 30/ 10/ 1440هـ تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يومًا، تظهر فيه الهقعة والهنعة لكل واحد منها "13 يومًا" تكثر في الجوزاء رياح السموم، فيها جمرة القيظ؛ حيث يبلغ الحر أشده، فيها طباخ التمر، تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.
وأضاف: يتوفر الرطب بشكل ظاهر وتُزرع فيه بعض الخضار؛ كالقرع، والكوسة، والخيار، ينقص النهار ويزيد الليل، وتقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء، وعرقت العلباء وطاب الخباء واليوم هو أول أيام الهقعة.. إذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة.
، "الحصيني": "هقعة وهنعة الجوزاء" تبدأ اليوم.. حرارتها شديدة ورياحها سموم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحصيني": "هقعة وهنعة الجوزاء" تبدأ اليوم.. حرارتها شديدة ورياحها سموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.