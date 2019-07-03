، "الحصيني": "هقعة وهنعة الجوزاء" تبدأ اليوم.. حرارتها شديدة ورياحها سموم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: مدتها 26 يومًا.. فيها طباخ التمر ويزرع الخيار.. نهارها يقصر وليلها يزيد

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء بدايةُ الجوزاء، فيها جمرة القيظ؛ حيث ينقص النهار ويزيد الليل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء 30/ 10/ 1440هـ تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يومًا، تظهر فيه الهقعة والهنعة لكل واحد منها "13 يومًا" تكثر في الجوزاء رياح السموم، فيها جمرة القيظ؛ حيث يبلغ الحر أشده، فيها طباخ التمر، تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.

وأضاف: يتوفر الرطب بشكل ظاهر وتُزرع فيه بعض الخضار؛ كالقرع، والكوسة، والخيار، ينقص النهار ويزيد الليل، وتقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء، وعرقت العلباء وطاب الخباء واليوم هو أول أيام الهقعة.. إذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة.