، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، والرياض، ونجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير؛ يمتد إلى مرتفعات الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-03
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، والرياض، ونجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير؛ يمتد إلى مرتفعات الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
08:14 AM
تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى الباحة
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، والرياض، ونجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير؛ يمتد إلى مرتفعات الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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