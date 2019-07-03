"مباشر قطر" تفضح مؤامرة قطر على السودان وشعبها.. فيديو

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه يومًا بعد يوم تتكشف الحقائق، وتتضح الصورة بشكل جلي، لتظهر جرائم الحمدين تجاه الدول الشقيقة، التى كان السودان على رأسها، منذ سقوط نظام عمر البشير فى الخرطوم، حيث دفعت هذه الضربة الموجعة تنظيم الحمدين إلى الدخول فى خصومة شديدة مع المجلس العسكرى الانتقالى الذى تسلم إدارة البلاد بعد سقوط البشير.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية:"الحمدين وبعد تسلم المجلس العسكرى السلطة فى البلاد، حاول أن يمد جسور التواصل مع قيادات الخرطوم الجديدة، لكن بسبب إدراك المجلس الانتقالى السودانى خطورة التدخل القطرى فى البلاد، لم يرحب بهذا التقارب وأغلق الباب فى وجه الحمدين".

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