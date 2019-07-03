رفض طلب الإفراج المشروط عن حميدان التركي

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أعلن تركي التركي نجل السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي، أمس (الثلاثاء)، عن رفض اللجنة الموكلة في النظر في طلب الإفراج المشروط عن والده الإفراجَ عنه.
وقال التركي – في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” – إن اللجنة لم تستمع لأقوال والده، وكان إبلاغه بقرار الرفض عبر الهاتف بعد تلقيه اتصالاً من مندوب اللجنة.
وكانت الجلسة التي عقدتها اللجنة اليوم بديلة عن جلسة أجّلت قبل شهرين..، ومنعت إدارة السجن حميدان التركي كذلك من حضورها بدعوى سوء الأحوال الجوية.
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