“البلدية والقروية” تبحث مع جهات عدة تحديث القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة التزيين النسائي

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بمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، نظّمت وكالة الشؤون البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تحديث القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة التزيين النسائي.

واستعرضت الورشة مسودة القواعد التنفيذية الجديدة مع الحضور من مسؤولي القطاعين العام والخاص، وعلى رأسهم: الدفاع المدني والغذاء والدواء وممثلو مجلس الغرف السعودية والمجلس التنسيقي لعمل المرأة، ومراقبات أمانات “الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والأحساء”.

واتفق المجتمعون على أن يتم إعداد جميع المقترحات من قبل مجلس الغرف السعودية ممثلاً بالمجلس التنسيقي لعمل المرأة واستعراضها مع صاحبات الأعمال والرفع بها لمقام الوزارة.

