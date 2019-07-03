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أوضحت النيابة العامة أن العبث بالبيانات الخاصة على الإنترنت أو العبث بالشبكة المعلوماتية أو إعاقة الوصول إلى الخدمة – تعد جرائم كبيرة موجبة للتوقيف.
وأفادت أن هذه الأفعال مجرّمة كذلك في المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث تعرّض مرتكبها للعقوبة.
وأضافت أن عقوبة التورط في هذه الجرائم هي السجن مدة تصل إلى أربع سنوات أو غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو السجن والغرامة معاً، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والبرامج والأموال المحصّلة منها.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: العبث بالبيانات الخاصة على الإنترنت جريمة كبرى.. هذه عقوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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