قرعة أبطال آسيا.. مواجهة سعودية محتملة في دور الثمانية

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أجريت أمس الثلاثاء، قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا. ويمثل المملكة في بطولة دوري أبطال آسيا، كلا من :”الهلال والأهلي والنصر والاتحاد”. Advertisements وجاء القرعة كالتالي.. – الفائز من مباراة النصر والوحدة الإماراتي سيواجه الفائز من مباراة السد والدحيل القطريين. – الفائز من مباراة الهلال والأهلي سيواجه الفائز من مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني.





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