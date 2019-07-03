جامعة حائل تفتح تحقيقاً إثر وفاة طالبة في إحدی القاعات

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وجه معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم اليوم بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة احدی طالبات الجامعة فاطمة بنت صالح الشمري على أن ترفع نتائج التحقيق بشكل عاجل. واعرب الدكتور البراهيم عن خالص التعازي لذويها ومحبيها. وكانت الجامعة قد شهدت اليوم في احدی القاعات الدراسية في مجمع كليات الطالبات حالة تشنج وسقوط الطالبة حيث حاولت الاستاذة والزميلات إفاقتها وتم استدعاء الهلال الاحمر الذي قام بنقل الطالبة إلی المستشفی وبحسب الفريق الطبي الذي استقبل الحالة فإن الطالبة قد توفيت قبل وصولها إلی المستشفی علما بأنه سيتم انتظار التقرير الطبي المفصل من قبل الجهات الصحية المختصة وسيتم إعلانه في حينه.





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