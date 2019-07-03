عم الطيار السعودي المفقود في الفلبين يكشف تطورات جديدة.. ويوجه انتقادات حادة لسفارة المملكة !

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وصف عم الطيار السعودي المفقود في الفلبين الدكتور عبدالله إبراهيم الشريف دور السفارة السعودية في البحث عن ابن شقيقه بالمحبط والسلبي، بحسب “عكاظ”.

وقال “الشريف”، إنه يواصل البحث عن ابن أخيه منذ أكثر من شهر ونصف بمجهود شخصي دون دعم من السفارة رغم لجوئه لها منذ بداية اختفاء الطيار، مشيرا إلى أنه حتى تاريخ اليوم لم تقدم السفارة سوى دعم بمكاتبات ومخاطبات ولم تقدم أي دعم.

من جهته، قال سفير خادم الحرمين الشريفين في مانيلا عبدالله البصيري، إن السفارة تتواصل مع أعلى سلطة في الفلبين مروراً بوزير الدفاع ورئيس الاستخبارات، ودورها لم ولن يتوقف عند المخاطبات..، بل تم عقد لقاءات وما زالت مستمرة حتى يتم العثور على المواطن السعودي، مشيراً إلى أن عمه يحضر معه التفاصيل يومياً تقريبا ويطلعه على سير المكاتبات.





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