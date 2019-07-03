وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية في مدينة الرياض، عن توافر وظائف طبية، وإدارية شاغرة.
وأوضحت المدينة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة تشمل مسميي: «طبيب عيون مقيم»، و«أخصائي جراحة أوعية دموية» و«مسؤول مكتب» مع الاعتداد بالجنسية السعودية شرطًا رئيسًا لشغل تلك الوظائف.
وتتطلب وظيفتا «طبيب عيون مقيم»، و«أخصائي جراحة أوعية دموية» أن يكون المتقدم حاصلًا على البكالوريوس في التخصص المطلوب، مع إجادة اللغتين العربية، والإنجليزية، وتشمل مهام الوظيفتين الالتزام بالأخلاقيات الطبية المهنية، وبنظام المستشفى الطبي، وأنظمة وزارة الصحة بالمملكة، واللوائح المعمول بها وفقًا لخطة الجودة في مختلف الإدارات.
و تتضمن شروط وظيفة «مسؤول مكتب»، أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في اختصاص إدارة المستشفيات، وتشمل مهام الوظيفة تولي المسؤولية أمام مدير البرنامج عن الأداء في جميع مراحل التدريب، والمساعدة في تنظيم وتوفير الرعاية السريرية وإدارة المرضى، فضلًا عن المشاركة في التدريب الطبي أثناء الخدمة، وللتقديم على تلك الوظائف يتم الدخول إلى الرابط التالي: اضغط هنـا
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