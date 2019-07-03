السعودية اليوم / زلزال بقوة 8ر5 درجات يضرب جزر فيجي



واشنطن 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 8ر5 درجات على مقياس ريختر جزر فيجي بالمحيط الهادئ اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 187 كيلومترًا عن جنوب إلى جنوب غرب جزيرة ندوي.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

07:29ت م

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