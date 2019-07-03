سياسي / وزير الخارجية الأمريكي ونظيره في كازاخستان يلتقيان لتعميق التعاون الثنائي بين البلدين



واشنطن 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أمس بوزير خارجية كازاخستان بيبوت أتامكولوف.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان صحفي أن وزير الخارجية بومبيو أعرب عن دعمه القوي للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان، وتطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة تعميق التعاون الثنائي مع الحكومة الجديدة برئاسة قاسم جومارت توكاييف.

وأشار البيان إلى ترحيب وزير الخارجية بومبيو بالبيانات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس توكاييف بشأن زيادة المشاركة السياسية في كازاخستان وتعزيز الإجراءات التي تهدف إلى حماية الحريات الأساسية لشعب كازاخستان.

وأشاد بومبيو بالقيادة العالمية لكازاخستان في إعادة مواطنيها من سوريا والعمل علي إعادة إدماجهم، وشجع كازاخستان على تبادل خبراتها مع الدول الأخرى كما أثنى على دعم كازاخستان لتحقيق سلام دائم في أفغانستان.

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