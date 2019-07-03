

بيلو هوريزونتي 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

وجه المنتخب البرازيلي لكرة القدم لطمة قوية إلى نظيره الأرجنتيني وبدد أحلامه في العودة لمنصات التتويج للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن وتغلب عليه 2 / صفر في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليًا بالبرازيل.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جابرييل جيسوس في الدقيقة 19 ،وفي الشوط الثاني سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للسامبا في الدقيقة 71 .

وتأهل منتخب (راقصو السامبا) إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة ال20 واقترب خطوة هائلة من التتويج بلقبه التاسع في البطولة.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تقام مساء اليوم بين منتخبي تشيلي حامل اللقب وبيرو.

// انتهى //

06:02ت م

0006





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / منتخب البرازيل يهزم نظيره الأرجنتيني بهدفين نظيفين ويتأهل لنهائي كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.