شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض فرص الشراكة مع مفوض «تحالف الحضارات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، خلال استقباله في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام بجدة أمس (الثلاثاء)، فرص الشراكة بين المملكة ومنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بشأن تعزيز الجسور الثقافية والحضارية بين المملكة ومختلف الثقافات العالمية.

وعبر المفوض السامي عن التقدير لما تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من مبادرات تعزز من الحوار والتحالف بين الحضارات.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى والأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر.

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من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس بيلاروس اليكساندر لوكاشينكو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس بنما لورنتينو كورتيزو بمناسبة تنصيبه رئيساً لبنما.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب بنما الصديق المزيد من التقدم والازدهار.