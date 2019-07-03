شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: أمننا لا يتجزأ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)استنكرت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي فجر الثلاثاء، واستهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين، مما يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، وعدته دليلاً جديداً على الممارسات غير الأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها: «هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها الشقيق، يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، مجددة تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة، ووقوفها التام إلى جانبها وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي».
وأكدت أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.
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