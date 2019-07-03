شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ندعم جهود المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص.

وجددت الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لكافة الجهود والمساعي التي تقوم بها المملكة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.