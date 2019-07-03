شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وإمبراطور اليابان يؤكدان الحرص على تطوير العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو)

استقبل الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بقصر أكاساكا في طوكيو أمس (الثلاثاء)، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ورحب الإمبراطور ناروهيتو، بولي العهد في زيارته الحالية لليابان، مبدياً سعادته بمشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها في أوساكا. وقد شكر ولي العهد، الإمبراطور الياباني على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، ونقل له تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اعتلائه العرش، وأمنياته له والشعب الياباني بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل إمبراطور اليابان، ولي العهد تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الصادقة.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص حكومتي المملكة واليابان على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.