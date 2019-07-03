شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان: 2030 السعودية - اليابانية تعزيز للتعاون وخدمة للشعبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو)

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، متانة العلاقات وأواصر التعاون المشترك بين السعودية واليابان، والشعبين الصديقين، والرغبة في تعزيزها بكافة المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين. وقال في برقية شكر بعث بها لإمبراطور اليابان الإمبراطور ناروهيتو إثر مغادرته أمس (الثلاثاء) طوكيو، تحية طيبة:

«يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بمتانة العلاقات وأواصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم، متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق استمرار الرخاء والتقدم». وأضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في برقية شكر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة». وقال ولي العهد «لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكافة المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال رئاستكم لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار».