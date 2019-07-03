الفيصل يطلع على خطة الحج لمستشفيات القوات المسلحة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس (الثلاثاء) في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، إيجازاً لخطة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف لموسم الحج، إثر لقائه مدير إدارة المستشفيات اللواء الدكتور ياسر بابعير، إذ رفعت الطاقة السريرية في المشاعر المقدسة إلى 653 سريراً، واستحداث مستشفى متنقل في مشعر مزدلفة بسعة 50 سريراً، وزيادة المراكز الإسعافية إلى 25 مركزاً، إضافة إلى المستشفيات الثلاثة السابقة في المشاعر.

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس (الثلاثاء) في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، إيجازاً لخطة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف لموسم الحج، إثر لقائه مدير إدارة المستشفيات اللواء الدكتور ياسر بابعير، إذ رفعت الطاقة السريرية في المشاعر المقدسة إلى 653 سريراً، واستحداث مستشفى متنقل في مشعر مزدلفة بسعة 50 سريراً، وزيادة المراكز الإسعافية إلى 25 مركزاً، إضافة إلى المستشفيات الثلاثة السابقة في المشاعر.

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