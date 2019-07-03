شكرا لقرائتكم خبر عن السكن والمواصلات مجاناً للمعلمين المرشحين للمقابلة الشخصية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توفر إدارات التعليم بمناطق المملكة ومحافظاتها السكن والتنقلات المجانية للمعلمين والمعلمات المرشحين لدخول المقابلة الشخصية التعليمية في كل محافظة.

ونشرت كل إدارة تعليمية عبر حساباتها الإلكترونية استمارة للراغبين في توفير السكن أثناء فترة المقابلة، ضمن مبادرات وزارة التعليم لتيسير مهمة المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية؛ السكن والتنقلات ومواقع الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات، تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية في المناطق التي تم توجيههم إليها.

وأكدت الوزارة تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تيسير مهمة المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، متضمنة توفير السكن والتنقلات ومواقع الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات إضافة إلى المواعيد المحددة لكل منطقة، كما بادرت بعض الإدارات التعليمية في تبني المشروع الوزاري كمبادرة وطنية.