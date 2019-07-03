شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: 882 ألف طلب في 3 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقت منصات برنامج «حساب المواطن»، ما يزيد على 882 ألف عملية طلب واستفسار في الربع الثاني من العام الجاري.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم البرنامج سلطان القحطاني أن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد (19912) 440 ألف اتصال في الربع الثاني من عام 2019، وبلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 12 ثانية، فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة 47 ألف طلب تقني، وتعامل مع 48 ألف اعتراض.

وأشار إلى أن 64 ألف مستند تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، و8 آلاف طلب تلقتها خدمة «صوتك مسموع»، و275 ألف طلب واستفسار استقبلتها منصة «تويتر» في الحسابين الرسمي وخدمة العملاء، مبينا أن نسبة رضا المستفيدين من سرعة الإنجاز وجودة التعامل تجاوزت 98%.

وأكد أنه يتم إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كأسرة وليس كأفراد كما هم مسجلون في نظام الضمان مع إمكانية إضافة تابعين، ويمكن لرب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة البرنامج وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان وتنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن، مبينا أنه يتم الصرف في حال تجاوز الأهلية في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي في حالة كان المستفيد مستوفيا معايير الاستحقاق.