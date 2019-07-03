شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعوام على أول حالة «كورونا».. والعدوى أصبحت فردية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت الأوساط الصحية السعودية الذكرى السابعة لمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) إذ رصدت الصحة في نهاية شوال 1433 أول إصابة بفيروس كورونا.

وكشف المسح العلمي الذي أجرته "الخليج 365" على خريطة «كورونا» أن بعض المناطق مازالت تسجل إلى الآن حالات فردية بعدوى (أولية وثانوية) للفايروس لاعتبارات، منها استيطان المرض نتيجة وجود العامل المسبب وهو بعض الإبل الحاملة للفايروس.

ولفت المسح إلى أن الحالات المسجلة العام الهجري الحالي، شكلت معظمها حالات أولية نتيجة مخالطة الإبل الحاملة للفايروس في جهازها التنفسي، وتراوحت أعمار المصابين بين 18 – 80 عاما، بينما انخفضت نسبة المصابين عن طريق عدوى المنشآت الصحية والعدوى المنزلية.

من جانبه، أوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود أن تسجيل الحالات الفردية في أيام متفرقة في مناطق المملكة للفيروس إلى الآن يجسد استيطان المرض ووجود العامل الوسيط وهو الإبل الحاملة للفايروس.