شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك الخيرية»: 120 جامعيا في برنامج القيادة بالقيم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)انتظم 120 طالبا وطالبة جامعيا في برنامج «القيادة بالقيم»، الذي أطلقه مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك الخيرية)، أول أمس (الاثنين) لمدة شهر.
ويمنح البرنامج الشباب فرصة تجربة المناظرة في مجال القيم، وذلك عبر تدريبهم على أسس المناظرة، والتحليل، والتعبير عن الرأي واستيعاب الرأي الآخر، وهو الأمر الذي يعمق مفهوم التأثير الإيجابي في السلوك المجتمعي، كما يتيح الفرصة للمتدرب للدخول في مجالات خارج تخصصه الدراسي، ما سيسهم في اتساع مداركه، وفتح مجالات وآفاق جديدة له.
وتهدف المبادرة عبر برنامج القيادة بالقيم، إلى تمكين ورفع الروح المعنوية للطلاب الجامعيين، بما ينعكس على أدائهم الوظيفي بعد الدخول في بيئة العمل والانخراط في المجال العملي.
كانت هذه تفاصيل خبر «مسك الخيرية»: 120 جامعيا في برنامج القيادة بالقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.