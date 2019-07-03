شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك الخيرية»: 120 جامعيا في برنامج القيادة بالقيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انتظم 120 طالبا وطالبة جامعيا في برنامج «القيادة بالقيم»، الذي أطلقه مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك الخيرية)، أول أمس (الاثنين) لمدة شهر.

ويمنح البرنامج الشباب فرصة تجربة المناظرة في مجال القيم، وذلك عبر تدريبهم على أسس المناظرة، والتحليل، والتعبير عن الرأي واستيعاب الرأي الآخر، وهو الأمر الذي يعمق مفهوم التأثير الإيجابي في السلوك المجتمعي، كما يتيح الفرصة للمتدرب للدخول في مجالات خارج تخصصه الدراسي، ما سيسهم في اتساع مداركه، وفتح مجالات وآفاق جديدة له.

وتهدف المبادرة عبر برنامج القيادة بالقيم، إلى تمكين ورفع الروح المعنوية للطلاب الجامعيين، بما ينعكس على أدائهم الوظيفي بعد الدخول في بيئة العمل والانخراط في المجال العملي.