شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المقبولين في «مكافحة المخدرات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتب: وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي للرجال، وعلى رتبة جندي للنساء.

وأوضحت أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة «أبشر ـ التوظيف»، على الرابط (www.jobs.sa).