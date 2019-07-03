شكرا لقرائتكم خبر عن موظفون في الصحة: حَسَّنوا وضعنا.. فتقلصت رواتبنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيزالربيعي (مكة المكرمة)

فوجئ عدد من منسوبي وزارة الصحة، أن تحسين مستوياتهم الوظيفية يقلص رواتبهم بدلا من أن يرفعها، ليبقى التحسين نكبة تضررهم وأسرهم، في ظل التزاماتهم المادية. وأوضح عدد من موظفي المرتبة السادسة فما فوق، لـ«الخليج 365» أن رواتبهم كانت تتجاوز 8500 ريال، مع اختلاف بسيط من موظف لآخر، وبعدما تم تسكينهم وفق سلم الوظائف الصحية، على المستوى الأول من الدرجة الأولى، تقلصت الرواتب إلى 7130، الأمر الذي لا يستقيم، إذ لا فائدة إذن من تحسين الوضع، لافتين إلى مطالبتهم بمساواتهم بما تم في الأعوام 34-35-1436. ولفتوا إلى أن الفنيين الصحيين والمستخدمين الفنيين تمت مساواتهم في السلم الجديد بالراتب السابق، بل هناك زيادات لبعض منهم إذ إن من كان راتبه 3000 ريال، ارتفع إلى 8400 ريال، وقالوا «لدينا خبرة في الوزارة تتراوح بين 15-18 سنة، وتقلصت رواتبنا، وكل ما نرجوه مساواتنا بالآخرين من زملائنا».

وأشاروا إلى أنهم حاولوا توصيل صوتهم لوكيل الموارد البشرية في الوزارة، لكنهم -حسب قولهم- لم يجدوا الرد الشافي، الأمر الذي دعاهم للقاء الوزير، لكنهم منعوهم من ذلك -حسب زعمهم-.

وفيما تواصلت "الخليج 365" مع المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، للتعليق، اكتفى بإرسال رد عام، جاء فيه إن «الصحة خصصت مركزا لبلاغات وخدمات للموظفين لمنسوبيها، على الرقم 920009080؛ لتلقي شكاوى الموظفين وملاحظاتهم سواء ما يخص تأخير خدمات أو وجود مطالبات ونحو ذلك، ويتم من خلال المركز التعامل مع كافة البلاغات بعناية ومهنية».