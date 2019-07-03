شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف: إمارة الجوف تدعم توطين سوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فايز الشراري (طبرجل) ، عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، دعم الإمارة والجهات ذات العلاقة لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال التوطين والعمل على زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية 2030.

وبحث خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، المدير العام للتوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد الغامدي، برامج التوطين، واطلع على آخر جهود اللجنة في عملية توطين الوظائف بالمنطقة، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف والدعم الريادي المقدم من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة، وتعزيز الشراكة والتعاون بين إمارة منطقة الجوف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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وأوضح المدير العام للتوطين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المنطقة واعدة من خلال تمكين الشباب والشابات وانخراطهم في سوق العمل.

من جهة ثانية، رعى أمير منطقة الجوف، بمكتبه أمس توقيع اتفاقية بين كل من غرفتي الجوف والقريات وشركة تراثنا للمسؤولية المجتمعية.

وأوضح المنسق الإعلامي بإمارة منطقة الجوف عبدالعزيز الحموان، أن الاتفاقية تنص على عدد من البنود أهمها، توفير المحتوى التراثي من حرفيين ومعلومات متنوعة في مجال المحافظة على التراث الوطني.