شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يستعرض تجهيزات «الورود» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) okaz-

استعرض أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، آخر الاستعدادات والتجهيزات لمهرجان الورود والفاكهة لعام 1440، الذي سينطلق الأربعاء القادم في منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي.

وأوضح الدكتور الشليبي، أن مهرجان الورود والفاكهة يستمر 20 يوماً ويضم العديد من الفعاليات المتنوعة التي تساهم في إبراز مقومات منطقة تبوك الزراعية والثقافية والتراثية والسياحية.

من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي أمس، أهالي المنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتطرق في حديثه للمواطنين إلى العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.