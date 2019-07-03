شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: تدريب أهالي «زبالا» للمحافظة على الآثار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) okaz-

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أهمية العناية بمدينة زبالا التاريخية، وبالمقتنيات الأثرية الغنية بها، وتدريب أهالي المدينة الأثرية على أهم أساليب المحافظة على مقتنيات هذا الموقع التاريخي، مثمنا اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية القطاع السياحي، وذلك باعتماد قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

واطلع خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام، يرافقه فريق التنقيبات الأثرية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على ما جرى إنجازه في موقع «زبالا» التاريخي، وأعمال فريق التنقيب للموسم الـ4 من خلال فريق علمي متخصص، التي نتج عنها اكتشاف عدد من العناصر المعمارية المتمثلة في جدران ودعامات، وكذلك بعض الغرف، فضلا عن عدد من المعثورات الأثرية، منها الفخارية والزجاجية والمعدنية، وكذلك العثور على كسر من الأواني الفخارية والزجاجية، مبديا أمله في الوصول لاكتشافات جديدة خلال هذا الموسم بناء على ما تم اكتشافه في المواسم السابقة.

من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس المحكمة العامة بمحافظة العويقيلة سعد بن عبدالله الناصر، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد رئيسا للمحكمة العامة بمحافظة العويقيلة.