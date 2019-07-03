حساب إسرائيل بالعربية يسقط !

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. فيه حساب اسمه إسرائيل بالعربية .. حاط صورة.. على أن فيه شخص رايح للحرم وكاتب على ورقة (شابات شالوم) بمعنى يوم سبت مبارك وهي موجهه لليهود والإسرائيليين .. والحقيقة .. Advertisements الصورة مفبركة .. وقد فضحهم المختص بالتصميم عمر عبدالعزيز كتب اسمه على نفس الورقة .. جيبوا محترفين بالتصميم فشلتوا انفسكم..





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