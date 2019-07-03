مصادر لـ«عاجل»: الصحة توقف تطعيم الدرن للأطفال الرضع

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة قررت مؤخرًا إيقاف إعطاء الأطفال حديثي الولادة تطعيم الدرن، ودمج ذلك مع التطعيمات اللاحقة بعد ستة أشهر.

وأوضحت المصادر، أن وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية، وجَّه تعميمًا لكافة القطاعات الصحية، أكد فيه ضرورة إيقاف تطعيم لقاح الدرن للأطفال (BCG) في سن الولادة بكافة المستشفيات الحكومية والخاصة، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.

وشددت التوجيهات على جرعة واحدة من لقاح الدرن للأطفال في الشهر السادس من العمر، في مراكز الرعاية أو من يقوم بمهامها مع بقية اللقاحات المجدولة في عمر ستة أشهر، اعتبارًا من الأول من فبراير 2020م.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة سوف تصدر في وقت قريب الاشتراطات الفنية للتعامل مع من يفوته التطعيم.