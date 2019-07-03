السعودية اليوم / مصرع 40 شخصًا وإصابة 80 آخرين بضربة جوية على مركز لإيواء المهاجرين في طرابلس



طرابلس 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

لقي ما لا يقل عن 40 شخصًا مصرعهم وأصيب 80 آخرون جراء قصف جوي استهدف مركزًا للمهاجرين غير شرعيين في منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس اليوم.

وقال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد مبروك عبد الحفيظ:" إن المركز يحوي 610 مهاجرين من مختلف الجنسيات، ولكن القاطع الذي تعرض للقصف به 120 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة، وكلهم من الذكور".

وما تزال فرق الإسعاف مستمرة في إنقاذ الجرحى جراء هذا القصف.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ لوفاة لاجئين ومهاجرين.

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04:43ت م

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