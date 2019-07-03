السعودية اليوم / جامعة الباحة تغلق غداً باب القبول السنوي الموحد



الباحة 29 شوال 1440هـ الموافق 02 يوليو 2019م واس

تغلق جامعة الباحة غداً استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين، وذلك خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة https://portal.bu.edu.sa.

ونوهت الجامعة أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات، وأن إعلان نتائج الترشح سيكون على دفعات، تبدأ من يوم الأربعاء 07 ذو القعدة 1440هـ.

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04:18ت م

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