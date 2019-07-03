السعودية اليوم / المجلس المحلي لمحافظة الحجرة يعقد جلسته الثالثة



الباحة 29 شوال 1440هـ الموافق 02 يوليو 2019م واس

ترأس محافظ الحجرة رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن بن منسي عصيدان اليوم, جلسة المجلس المحلي الثالثة بحضور أعضاء المجلس, رؤساء المراكز, ورئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وافتتحت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس رحب من خلالها بالحضور، وقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على الدعم اللامحدود من سموه الكريم لتطوير المحافظة وتحقيق المصلحة العامة وتلمس احتياج المواطنين, مؤكداً على الجميع بالعمل الدؤوب من أجل ذلك.

وتخلل المجلس مناقشة جدول الأعمال للجلسة وما استجد من موضوعات والتي تقدمها الجهات الخدمية سواء بلدية أو صحية و الطرق و خلافها.

واستعرض رئيس المجلس البلدي بالمحافظة المشاريع المنفذة والمتعثرة, مطلعاً الحضور على مايتم حالياً بشأنها، كما تم وضع التوصيات اللازمة لكل ماتم استعراضه في الجلسة من مواضيع.

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04:16ت م

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