مكتبة الملك عبدالعزيز تستعد لإطلاق مكتبة الناشئة

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - واس

تستعد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لإطلاق مكتبة الناشئة التي تسعى من خلالها إلى إكساب الناشئة من عمر عشر سنوات الى ثمانية عشر سنة مجموعة من المهارات الحياتية اللازمة المكملة لبناء الشخصية المتوازنة والقيادية,وتنمية المعرفة الانسانية ومهارات البحث والمطالعة.

وتهدف مكتبة الناشئة لتنمية المعرفة الإنسانية والمهارات الإبداعية وتحفيز الناشئة في مجال البحث والمعرفة وتنمية قدراتهم والاطلاع على العلوم المتنوعة ، كما تهدف إلى المساهمة في تحقيق الوعي بأهمية القراءة والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع ، إضافة لاستثمار طاقات الناشئة وتقديم برامج وفعاليات جاذبة ودورات تدريبية هادفة .

وترتكز مكتبة الناشئة على توفير مصادر المعلومات بشتى أنواعها الورقية والرقمية وتنظيمها بصورة تكفل سهولة الوصول إليها والاستفادة من محتواها وتنوع وتنمية مصادر المعلومات الموثوقة .

وتتكون مكتبة الناشئة التي صممت بشكل يتماشى مع رغبات الفئة العمرية المستهدفة من قاعة القراءة والاطلاع ومصادر معلومات ( كتب _ مجلات _ موسوعات ) ومراكز بحثية ومواد سمعية بصرية وعرض سينمائي ومرسم للفنون التشكيلية وألعاب ذهنية وحركية .

وبين نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد أن فكرة إنشاء مكتبة خاصة بالناشئة انطلقت استكمالاً للدور الريادي الذي تقوم به مكتبة الملك عبدالعزيز في نشر الثقافة وتوسيع دائرة خدماتها في صناعة المعرفة لهذه الفئة العمرية لربطها بمعامل الثقافة الحقيقية لإتاحة الفرص أمام حاجات الموهوبين وتطويرها وتعزيز روح القيادة والعمل المشترك والخدمة المجتمعية، مشيراً إلى أنه تم إنشاء مكتبات نسائية ومكتبات رجالية ومكتبات للأطفال والآن برزت الحاجة لإنشاء مكتبة للناشئة وهذا ما تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي تجده مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من قيادتنا الرشيدة- أيدها الله – لتسخير كل إمكانات المكتبة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير ما لديها في سبيل دعم القطاع الثقافي والمعرفي .