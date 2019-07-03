- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم البنوك تتهافت من جديد على المشاركة في طرح أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البنوك تتهافت من جديد على المشاركة في طرح أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت مصادر مطلعة: إن بنوك الاستثمار تسارع إلى المنافسة من جديد على تقديم المشورة لأرامكو السعودية في طرحها العام الأولي المحتمل، حيث أكد وزير الطاقة خالد الفالح خططًا للمضي في إدراج الشركة في 2020 أو 2021.
وأكد أحد المصادر أن مصرفيين سبق لهم الاضطلاع يسعون بدور في الطرح العام الأولي إلى عقد اجتماعات مع أرامكو، موضحين أن هناك بعض التغيير فيما يتعلق بالأدوار التي يمكن أن تضطلع بها البنوك إذا مضت محادثات الطرح العام الأولي قدمًا، بحسب “روتيرز”.
وجرى اختيار بنوك جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وإتش إس بي سي للمشاركة بدور قيادي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم حينما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في 2016.
وفوضت أرامكو أيضًا بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين.
وقال الفالح، الذي يرأس أرامكو أيضًا، يوم أمس الثلاثاء: إن الشركة مستعدة لبدء العمل على الإدراج الذي طال انتظاره، مضيفًا أن عملية الإدراج ربما تتم في 2020-2021.
وتابع: عملية الطرح العام الأولي لم تتوقف تمامًا قط.
كانت هذه تفاصيل خبر البنوك تتهافت من جديد على المشاركة في طرح أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.